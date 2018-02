Zuma: Jag kommer inte att avgå

– Ingen har lyckats förklara vad jag har gjort för fel, säger presidenten i en intervju med det sydafrikanska mediebolaget SABC, samtidigt som han säger att han vill stanna vid makten till i sommar.

– Jag kommer inte att avgå, fortsätter han, och betonar att han inte håller med om ANC-ledningens beslut.

Zuma säger att det förekommit oenighet kring tidsplanen. Han hävdar också att han var överens med sin efterträdare på partiledarposten Cyril Ramaphosa så sent som förra veckan om att han kunde sitta kvar under en tid.

– Det är första gången under min tid inom ANC som jag känner att ett beslut är fel, och jag håller inte med. Jag kommer inte att samarbeta, för ni har inte lyckats övertyga mig om varför ni tar detta beslut.

– Jag ska komma med ett uttalande senare i dag, säger Jacob Zuma.

Han säger också att en ledare inte kan tvinga bort en annan som man nu försöker göra.

Stödjer misstroende

ANC meddelade via sin kassör Paul Mashatile under onsdagsförmiddagen att partiet kommer att stödja torsdagens planerade misstroendevotum mot Zuma, om presidenten inte avgår innan dess. Chefsinpiskaren Jackson Mthembu tillägger att ANC hoppas kunna välja partiledaren Cyril Ramaphosa till ny president redan under torsdagen eller fredagen.

– För oss, som ANC-ledning, kan vi inte vänta bortom i dag. Om president Zuma vid något tillfälle vill svara, så kommer han att göra det, men vi kan inte fortsätta vänta. Beslutet har fattats och måste genomföras, säger Mashatile, enligt Reuters.

Zuma: Orättvisa krav

I statlig tv säger Zuma att han inte haft möjlighet att säga något alls under de senaste dagarna. Han anser att avgångskraven mot honom är orättvisa, och hävdar att han inte fått någon förklaring till att han skulle lämna presidentposten.

Zuma, som tillträdde 2009, gör sin andra presidentperiod, vilken löper fram till nästa år. Hans tid vid makten har präglats av korruptionsskandaler, och en haltande ekonomisk tillväxt och växande arbetslöshet har spätt på missnöjet med honom.

Uppgifter om att den korruptionsanfrätte presidenten riskerar att gripas i samband med onsdagens tillslag mot den mäktiga affärsfamiljen Gupta är dock felaktiga, enligt polisministern Fikile Mbalula.