Hon är konsumtionsforskaren som slutade köpa nya grejor. Här berättar Carys Egan-Wyer om varför det inte alltid är ett klipp att fynda på rean – hur billigt det än är.

Carys Egan-Wyer är doktorand i konsumtion vid Lunds universitet, och har forskat om konsumtionskultur. Under hela 2018 har hon haft ett köpstopp där hon undvikit att köpa nyproducerade kläder, möbler och prylar. Istället har hon återanvänt, lånat, och i sista hand handlat på second hand.

Hon menar att det har varit mycket lättare att inte handla än hon först trodde.

– Jag insåg hur lite jag faktiskt behövde köpa. Det enda jag köpte var mat och någon enstaka toalettartikel som jag inte kunde leva utan. Men jag hade mycket hemma som jag använde först, som halvtomma schampoflaskor och deodoranter.

”Jag kommer nog aldrig köpa något nytt”

Kläder var det minsta problemet, menar hon.

– Nu när det började bli höst höll jag till exempel ett så kallat ”swap-party” där vi var tretton personer som bytte kläder med varandra. Vi tror att vi behöver mycket mer kläder än vi faktisk gör.

En forskningsrapport från Greenpeace gör gällande att man måste använda ett plagg 30 gånger för att det ska vara motiverat att köpa det. Oftast använder vi nya plagg fem gånger, vilket är ett stort resursslöseri, enligt Carys Egan-Wyer. Därför gav hon sig själv en utmaning – att bära samma svarta klänning 30 gånger. Nu bär hon klänningen med olika tröjor, skor eller accessoarer varje gång. Att inte handla nytt har varit enkelt, anser hon.

– Jag kommer nog aldrig att köpa något nytt, i alla fall inte på väldigt långt tid, säger hon.

Hur står man emot köpsuget under Black friday om man inte vill handla?

– Jag tycker att man ska tänka så här: Vad är poängen med det? Hela idén är att handeln vill att vi ska köpa något vi inte behöver. I en rapport jag just läste hade man upptäckt att många produkter var billigare en annan dag under året än just under Black friday.

Hon tycker att man ska tänka på vad ens konsumtion kostar miljön.

– Priset för miljön är riktigt högt, och det ger oss ingen glädje i det långa loppet. Det är aldrig en bra idé att handla något om vi inte behöver det. Affären vill bara få dig att köpa utan någon reflektion, säger hon.

Om man står utanför en affär och känner sig lockad att gå in, trots att man bestämt sig för att inte handla, vad ska man tänka på då?

– Det är mycket enklare att stå emot om du tänker på hur produkterna eller kläderna produceras. Se bara på de hemska förhållanden som arbetarna har, ofta är det kvinnor som har lämnat sina familjer för att jobba i fabrikerna. De har inte rätt att vara med i facket, och får väldigt låga löner. När jag lockas av de glittriga ljusen tänker jag på dem.