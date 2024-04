En markis ger inte bara ett effektivt solskydd, utan gör också att du kan hålla en jämnare inomhustemperatur, vilket bidrar till energieffektivisering. Och utomhus gör en markis även stor skillnad på kvällen, under markisen kan det vara flera grader varmare än under bar himmel när temperaturen går ner. Väljer du dessutom en motorstyrd markis kan du ställa in den så att den automatiskt går ut och in vid vissa klockslag och även så att den går in vid hårdare väder med vind, regn och frost.