Här får du chansen att lära känna några av besökarna och få veta mer om vad som lockar just dem till Kulturkvarteret. Vi ställde tre frågor till Jenny, Timmie och Alexandra.

Jenny: “Jag har även arrangerat quiz för studenter”

Mitt senaste besök: – Det var i våras, då en kompis tipsade mig om Jesper Lindell. Jag blev helt såld när jag lyssnade in mig på honom och köpte genast två biljetter. Efter konserten köpte jag till och med hans signerade vinyl, trots att jag saknar skivspelare.

Timmy: “Jag kollade på David Ritschard. Vilken show det blev!”

Alexandra: “Man får en liten efterrätt till kaffet”

Missa inte jubilerande Kulturkvarterets fullmatade höstprogram!

Ett axplock från programmet:

Stand up/humor

Musikal/show

9 november: TINA – THE SHOW med LaGaylia Fraizer.

Konserter

13 december: Rock ’n’ Roll X-mas – The Refreshments, Frida Öhrn & Knock-Out Greg.

22 december: Under the Mistletoe – An Andrews 22 Sisters Christmas.