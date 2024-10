Nostalgitripp hos Susann, 42: ”Allt behöver inte vara sprillans nytt”

Susann Hakasalo framför den egenhändigt byggda disken i Lyckorus Second Hand & Återbruk.

Susann Hakasalo framför den egenhändigt byggda disken i Lyckorus Second Hand & Återbruk. Foto: Johannes Lindén

All inredning i butiken har Susann Hakasalo och hennes man Andreas byggt själva och skräddarsytt till lokalen och föremålen.

I mitten av juli slog hon upp portarna till Lyckorus Second Hand & Återbruk – och redan första dagen hittade turister dit.

Intresset för second hand och loppis för hon nu vidare till nästa generation.

– Second hand är hela familjens intresse. Vi åker inte på solsemester, utan packar in oss i bilen och letar second hand längs vägen.