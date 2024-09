500 miljoner från Bryssel, årligen – om regeringen vill

En viktig investering för bönderna i vårt dagliga arbete med att utveckla och öka livsmedelsproduktionen i hela landet. Pengar som Sverige har rätt till och som vi bönder har räknat med i våra kalkyler för att utveckla lantbruket. Men om regeringen väljer att inte agera i höstbudgeten kommer de att brinna inne, 500 miljoner kronor per år fram till år 2027. Något som inte minst drabbar de yngre lantbrukarna.

I statens budget finns pengar för investeringar i jordbruket och för att stötta unga bönder. De är kopplade till EU:s jordbrukspolitik men är i dagsläget knutna till en gammal valutakurs på 9,30 kronor per Euro. En valutakurs som är helt inaktuell idag när Euron är betydligt starkare och ligger runt 11,50 kronor per Euro. Problemet med den gamla valutakursen är att den ger ett lägre återflöde till Sverige i kronor. Det motsvarar ungefär 500 miljoner kronor per år som helt i onödan är kvar i EU:s budget. Som årligen brinner inne om inte regeringen tar hem pengarna till Sveriges bönder.