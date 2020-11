Alla ska orka – även personalen på biblioteket

Vilka åtgärder har då gjorts? Väktare har kallats in vid behov under vår och höst. I slutet av september fick Gamlegårdens bibliotek en extra resurs vissa eftermiddagar via arbete- och välfärdsförvaltningen med förhoppning om att skapa positiva kontakter med barn och ungdomar som besökte biblioteket. Under hösten har det också inletts diskussioner om samverkansförsök med skolorna i området.