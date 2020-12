Skogsbruket i södra Sverige har under 2000-talet utsatts för stora påfrestningar. Vi minns stormarna Gudrun och Per och de senaste åren har granbarkborren orsakat stora skador. Angripna träd vissnar och dör fort vilket innebär att virkesvärdet avsevärt försämras, skriver Lars-Ivar Ericson (C).