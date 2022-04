Foto: Claudio Bresciani / TT, Tomas Oneborg/SvD/TT, Per Larsson / TT

Men på de kvinnodominerade arbetsplatserna måste till exempel lågavlönade undersköterskor och barnskötare själva betala sina arbetsskor. Det gäller för den stora majoriteten inom branscherna vård, omsorg, förskola och skola. Trots att personalen under arbetstid går långa sträckor på betonggolv och asfalt, i alla slags väder och under alla årstider, med stora risker för belastningsskador, halk- och fallolyckor.

Bra ergonomiska arbetsskor är dyra, de kostar cirka 1 500 kronor per par. När Kommunal frågar medlemmarna hur mycket pengar de köper arbetsskor för varje år skiftar svaren mycket. I äldreomsorgen lägger en tredjedel av medlemmarna max 800 kronor per år. 27 procent svarar 1200 kronor per år, vilket de alltså tvingas att betala privat.