Att skära i skolans budget är ett hån

Åtgärder skall sättas in för att minska att antalet unga ger sig in i kriminaliteten. Detta har vi hört om och om igen. Rekryteringen av unga till kriminella gäng måste minska, klyftan måste minska, utanförskapet måste minska och resultaten i skolan måste förbättras. Samtidigt skall pengarna till skolan minska och detta medför att ett ökat antal elever pressas in i de redan överfulla grupper på förskola/skola. Skolan är en av våra viktigaste aktörer när det gäller fostran av barn/ungdomar.