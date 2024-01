Av historien ska vi lära, så att vi framtiden kan ära!

Därför uppskattas all påminnelse om vår gemensamma historia, men jag blir riktigt rädd för allt det FW utelämnar i sin text, särskilt skrämd blir jag när jag läser att du är både samhälls-och historielärare på gymnasiet. Kanske är det din partitillhörighet (S) om gör att du undviker detta?

Gällande det som utelämnas vill först jag nämna att även assyrier, armenier och greker fick uppleva förintelse av en enorm skala under Ottomanska Imperiet, nutida Turkiet, i början av 1900-talet. Om den var ”industriell” kan dock diskuteras. När det kommer till judarnas situation så är det viktigt att poängtera att den socialistiskt ledda samlingsregeringen i Sverige, under andra världskriget, tvingade svenska judar att ha ett J (för jude) i sina pass. Antisemitismen är oftast bara av intresse för vänsterlutande politiker och intellektuella, när man kan skrämma med högerpartier och högerpopulister. Sanningen är att judehat idag kommer från två håll. Dels kommer det från alla de muslimska invandrare som har fått lära sig judehat sedan barnsben, och idag trakasserar, mördar och förföljer judar var de än kan.

Dels kommer det från vänsterpolitiker som både är ansvariga för den mycket stora invandringen från muslimska länder och som även själva kommer med extremt obekväma uttalande kring judar. Exempelvis Ilmar Reepalus uttalanden som till och med fick Barack Obama att skicka sitt särskilda sändebud till Sverige. Eller Margot Wallström som lyckades bli första svensk politiker som blev persona non grata i Israel.

Andra exempel är SSU som skamlöst sjunger nidvisor om judar och landet Israel. Eller de otaliga försök som vänstern gör för att släta över Hamas vedervärdiga massmord på judar den 7e oktober. Det är inte “högerpopulister” eller SD-sympatisörer som marscherar på våra gator och skanderar “from the river to the sea” utan det är socialister, miljöpartister och andra som fokuserar på identitetspolitik.