Be en bön om beskydd

Väldigt många lever idag i rädsla för att drabbas av Corona eller följderna av smittan. Vi har kanske glömt att tala med Gud om det!

Bönen är en fantastisk möjlighet, eftersom Gud uppmanar oss att lägga fram alla våra bekymmer för honom. Tala med Gud om din rädsla och be att han hjälper från sjukdomen eller att vi orka oss igenom om den drabbar!

Be i Jesus namn, det har vi Bibelns löfte om att få göra.

Be för alla mänskor, be för dem som finns i din närhet och be för dig själv!

Ta till dig den bön Jesus lärde sina lärjungar: "Fader vår som är i himmelen….."

Läs om tryggheten i Psaltaren 91 som har ord just för denna tiden!

Förslagsvis kan vi väl komma överens om att be varje kväll vid 21-tiden!

Där är en väldig kraft i bönen till vår Gud och Frälsare – i Jesusnamnet!

Ingrid och Arthur Einarsson

Åhus