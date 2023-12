Bowling bra för nyårslöftena – Skåningarna rör sig för lite

Alldeles för få vuxna i Skåne rör sig de rekommenderade 150 minuterna per vecka. 34 procent rör sig för lite. Samtidigt sitter alldeles för många skåningar, 50 procent, stilla mer än sju timmar per dag. Fysisk aktivitet kan minska risken för typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom samt flera vanliga cancerformer. Dessutom kan det bidra till psykisk hälsa, bättre sömn och ökad inlärning. Därför är det klokt att lova sig själv att få in mer fysisk aktivitet i någon form under 2024.