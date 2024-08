Tänk på detta: LKAB, SSAB, Nortvolt, stora utländska serverhallar med mera, alla extremt energikrävande och bara via el. All Svensk elproduktion norr om Dalälven kommer att levereras norrut till dessa befintliga och kommande stora etableringar. Kommer det att vara kvar någon energi att leverera söderut? Knappast! Sldra Sverige blir tvungen att leverera energi norrut! Var produceras denna energ? Via vindkraft säger våra politiker, nej via import från Europa. Tror du, ni läsare att det är fantasier, inte jag. Lägg därtill alla miljontals el-bilar som skall laddas. Inga företag vågar expandera eller nyetablera sig i södra delen av landet, det saknas energi.