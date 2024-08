Idén om ett gemensamt språk är inte ny, under slutet av 1800-talet uppfanns språket esperanto som var tänkt som ett gemensamt andraspråk för hela världen. Då allmän konsensus för idén saknades, har språket inte vunnit framgång mer än hos ett fåtal intellektuella som tyckt idén varit lika spännande som Per som nu drömmer om ett påhittat nynordiskt språk. Istället har engelskan, franskan och spanskan vunnit gehör som vanligare andraspråk, även om det finns länder där dessa språk inte talas. Att därför tro att ett gemensamt nynordiskt språk skulle vinna gehör hos en bredare nordisk publik är naivt, utan det skulle sannolikt endast vinna gehör hos Per Andersson och hans likasinnade i någon källarlokal.