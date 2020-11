Coronasäkra skolan även på kvällstid

Som mångårig medarbetare i Östra Göinge kommun ställer jag mig frågan varför fullmäktige ska flytta in på Göingeskolan, som en säkerhetsåtgärd i coronatider. Vi som skolpersonal är ombedda att följa Folkhälsomyndigheternas råd att träffa så få personer som möjligt, skriver Karin Feldt medarbetare på Snapphaneskolan.

Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Olof Lindkvist (C).

Eftersom våra arbetsuppgifter inte fungerar på distans/hemarbete så betyder det att vi måste hjälpas åt att minimera antal personer på våra arbetsplatser som inte befinner sig där dagligdags. Att då sätta in ett fullmäktigemöte, eller för den delen andra aktiviteter (med utomstående), förvisso sedan skoldagen är slut, tycker jag är en oerhört dåligt genomtänkt idé. Eller så säger det något om hur mycket ni värdesätter det arbete vi gör. Skolan är ingen allmänplats utan arbetsplatsen för barn och ungdomar och era medarbetare.

Det känns konstigt att vi ska minimera antal besökare på skolorna och sedan ska skolans lokaler användas av människor som kommer ifrån andra arbetsplatser. Som ett exempel har vi dragit in på besökare utifrån som skulle komma in i årskurs nio för att berätta om olika yrken inför det viktiga gymnasievalet. Vi har också dragit in de fysiska möten som vi personal har mellan skolorna, vi får använda Teams eller Google Meet för att träffas.