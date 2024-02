Dagen då WHO får diktatorisk kontroll över din vaccinering

Låt oss först sammanfatta läget: Inom kort, i maj 2024, kommer WHO med dess generalsekreterare, Tedros Ghebreyesus att försöka genomdriva ett nytt pandemifördrag samt en revidering av de internationella hälsobestämmelser som ger honom och WHO diktatoriska befogenheter och fria händer att stänga ner en hel värld eller en region och utlysa en pandemi. Förslagen är många, har stora konsekvenser och kommer – ifall de godtas – att under pandemier inverka kraftigt på svenskt självbestämmande, samt ett flertal mänskliga rättigheter.

Detta betyder i praktiken att alla världens regeringar och deras folkhälsomyndigheter kan tvingas ålägga sina medborgare allt ifrån att bära ansiktsmask till att beordra karantän, medicinska undersökningar, vaccinpass, stänga skolor och arbetsplatser, förbjuda resor med mera.

Vi vill påminna om hur det var under den tidigare pandemin, 2020-2022, när dåvarande socialministern Lena Hallengren (S) lydigt i SVT Rapport fällde det famösa yttrandet: ”Det handlar om att göra hemläxan och försöka kartlägga vilka som inte är vaccinerade, var de bor, vad de gör, hur gamla de är”:

Detta är inget annat än ett mardrömsaktigt skräckscenario. Hur många svenskar har förstått att vi står inför detta omedelbara hot? Har ens regering och riksdag förstått? Under utfrågningar och interpellationer i riksdagen under hösten har jag, Elsa Widding, förstått att de ansvariga ministrarna är märkligt okunniga och dåligt pålästa inför denna tickande bomb. Här bör främst nämnas socialminister Jakob Forssmed (KD) och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) som båda har visat en förbluffande ignorans och likgiltighet. Forssmed påstår att WHO inte kommer att ges några utökade befogenheter trots att detta tydligt framgår i en lång rad artiklar i förslaget. Statsministern Ulf Kristersson (M) erkände den 16 november under frågestunden att han inte är insatt i den för Sverige så viktiga revideringen som WHO tänker göra av IHR (sin agenda).

Vem är då denne Tedros Ghebreyesus, WHO:s generalsekreterare som förväntas få en sådan enväldig makt? Han växte upp i Tigray i Etiopien och blev ledare för Etiopiens pro-kinesiska kommunistparti. Tjänstgjorde först som hälsominister sedan som utrikesminister. 2017 valdes han till WHO:s generalsekreterare. I december 2020 anmäldes han till Internationella domstolen i Haag, anklagad för medhjälp till dödande och tortyr av upproriska etiopier när han var ansvarig för säkerhetsstyrkorna från 2013-2015.

WHO är inte längre en organisation med mottot hälsosam mat, motion, god sömn, vitaminer, rent vatten och sunt leverne som sammantaget leder till ett starkt immunförsvar. I stället är WHO numera helt fokuserat på att injicera världens befolkning med så mycket undermåligt testade preparat som möjligt. Under den gångna pandemin plågades vi med andningshämmande munskydd som inte hindrade virus från att spridas eller hindrade oss från att bli smittade. PCR-testen blev själva sinnebilden för en övertro på ett test som resulterade i mängder av falska positiva provsvar.

Det är symtomatiskt att de två största bidragsgivarna till WHO:s budget är USA respektive Bill Gates Foundation – mannen som ensam står för 88 procent av allt privat bidragsgivande. Sedan år 2000 har Bill Gates pumpat in mer än 22 miljarder kronor i WHO, vilket gett honom ett stort inflytande över agendan. Han är också mannen med privat ägande i vaccinindustrin och som säger sig ha som mål att hela världen ska vaccineras mot Covid-19.

Vi vill att denna artikel ska vara en ögonöppnare för hela svenska folket. Vi tänker inte acceptera att WHO ges diktatoriska befogenheter att utlysa en ny pandemi.

Elsa Widding

Författare, riksdagsledamot

Christer Nilsson

Författare, medicinhistoriker