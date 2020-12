De skånska operationsköerna är för långa

Redan då, under pandemins första fas, ökade de skånska operationsköerna snabbare än både rikets och Stockholms köer. Detta trots att Stockholm hittills varit hårdare drabbat av coronapandemin. En anledning till detta är att det borgerliga styret i Region Skåne lagt de statliga stöden på hög och under hela året haft över 900 miljoner kronor i sparkrav på den skånska vården.

Alliansen har, med stöd av Sverigedemokraterna, låst in pengarna på ett konto under Regionstyrelsen. I november avsatte - sent omsider - Regionfullmäktige ytterligare 534 miljoner kronor för coronakostnader. Större delen av de pengarna kommer inte hinna användas av sjukvården i år. Eftersom stödet kom för sent.