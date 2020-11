Debatt Allas rätt

Boken handlar om en kvinna som levt och vuxit upp i Iran och beskriver hur livet för kvinnor är i landet. Boken beskriver ett starkt patriarkaliskt samhälle där en kvinna inte har något att säga till om eller ges möjlighet att bygga upp ett självständigt liv. Ok, vad kommer nu slöjan in? Boken beskriver att en kvinnas kropp under inga omständigheter får exponeras. Den ägas av mannen.