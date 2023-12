Under en kort stund tvingades jag hålla fast eleven för att skydda mig själv. Rektor ville först sopa allt under mattan som om inget hade hänt, men efter att ha mejlat sin chef tog rektor beslutet att stänga av mig från arbetsplatsen och polisanmäla mig för misshandel, medan 16-åringen fick gå kvar. Det ledde till att jag drabbades av psykisk ohälsa under avstängningen och att jag slutligen blev avskedad med omedelbar verkan under sommarlovet, trots att polisen i ett tidigt skede hade lagt ner skolans polisanmälan mot mig.