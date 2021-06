Det finns verkligen riktiga änglar inom skolvärlden

Dessa barn ska uppnå kraven för godkänt i skolans alla ämnen, de ska sitta stilla, vara tysta, lyssna och inte avbryta lektionen. De ska också klara av det sociala samspelet som rasterna, den fria tiden innebär. De förväntas kunna förstå samspel och sammanhang i aktiviteter och prestera så som alla andra. För ett barn med NPF är kanske varje moment av ovan nämnda situationer en svårighet. Att passa in, att smälta in i gruppen, att prestera som övriga kamrater och göra det bra. Att förstå varför man behöver göra vissa saker i en speciell ordning under en lektion.