Din lösning med landbroar är fria fantasier

Vidare skriver PL att en landbro över Lund C med fortsättning mot Hässleholm, skulle spara landyta, är visserligen sant. Men att det också skulle bli en fortsättning på landbroar mot Malmö, stöter på patrull då spåren snart är färdiga till Lund. Vi ska således ha sex spår mellan Lund och Malmö enligt PL, vilket jag inte tror är Trafikverkets lösning. PL vill dessutom ha en sänktunnel till Copenhagen Airport, vilket innebär att denna tunnel skulle få fortsätta förbi och under Malmö C (PL:s förslag). Att sedan ta sig upp på en landbro, kräver en lång stigsträcka, då tågen endast klarar 3-4 procents stigning.