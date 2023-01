En Torsten Jeppsson försöker den 5/1 få det till att det inte är svensk urusel energipolitik signerad S och MP (med stöd av C och V) utan Putins krig mot Ukraina som är orsak till de skyhöga elpriserna. Nej TJ, elpriserna steg redan under år 2021, långt före den ryska invasionen. Enligt SCB steg det genomsnittliga rörliga elpriset i område SE4 från cirka 50 öre per kWh i januari 2020 till 210 öre i december 2021, alltså mer än en fyrdubbling långt före Putins krig!