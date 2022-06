En tusenlapp per invånare täcker viktiga lokala behov

En tusenlapp per invånare på en ort, det borde det lokala byalaget (eller en motsvarighet) få att spendera för ortens invånares räkning, tycker Sakpolitikerna.

En tusenlapp per invånare på en ort, det borde det lokala byalaget (eller en motsvarighet) få att spendera för ortens invånares räkning, tycker Sakpolitikerna. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Åtgärderna kan med förtroende överlåtas på samhällsengagerade människor på lokalplanet. Men för genomförandet behövs ofta lite pengar. Kommunen kan förslagsvis avsätta tusen kronor per invånare för lokala åtgärder, att hanteras av det lokala byalaget eller motsvarande instans. Med en tusenlapp per invånare skulle Önnestad (cirka 1 500 invånare) lokalt kunna disponera ungefär en och en halv miljon per år, vilket kan räcka till en skateboardbana och förbättrad skötsel av grönytor och en hel del andra trivselskapande saker.