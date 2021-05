Facket stoppar oss från att hjälpa våra elever

Under flera år har den obligatoriska sommarskolan bedrivits på Slättängskolan och under de senaste åren har en sommarskola för nyanlända elever bedrivits på Norretullskolan.

För att vi redan arbetat på novemberlov, sportlov och påsklov. För att vi redan ställt upp för verksamheten och för våra elever nio dagar under läsåret. För att vi månat om våra elevers undervisning under hela läsåret och inte enbart som en insats under sommarlovet.