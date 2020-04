Fast läkarkontakt är ett sätt att stärka vården

Sverige befinner sig just nu i en situation vi inte upplevt på generationer. Coronavirusets fulla effekt är svår att överblicka idag, men vi ser hur alla i samhället drabbas på ett eller annat sätt. Extra tydligt är detta i vården, där många verksamheter nu arbetar under ett oerhört hårt tryck och där vårdpersonalen varje dag står för närmast heroiska insatser. Arbetet för att stärka svensk sjukvård pågår just nu dygnet runt, i bred politisk enighet och på alla nivåer, skriver riksdagsledamoten Sofia Nilsson (C) och vikarierande partiledare Anders W Jonsson.