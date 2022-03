Fel att krypa för Putin när Nato nu finns

Irene Ludvigsson hävdar i en insändare fredag 25/3 att det var Alliansregeringen som skar ner försvaret till ett minimum, inget kan vara mer fel. Under 90-talet så skars Försvarsmakten ner lite i sänder men ingen jättekatastrof, vi kunde fortfarande försvara oss. Det stora dråpslaget kom den 30 juni år 2000 då i princip hela Försvarsmakten lades ner, detta under en S regering. Då försvann alla arméns brigader, alla mobförråd togs bort, materiel såldes ut, hela ledningsfunktionen togs i princip bort med mera.

Däremot är det rätt att värnplikten togs bort under Alliansregeringen, men då hade vi ändå inte något som kan kallas för allmän värnplikt. Vid detta tillfälle så utbildades årligen cirka 5 000 av 50 000 möjliga. Detta kallar i alla fall inte jag för någon allmän värnplikt.

Vidare verkar S leva i en någon sorts nostalgi där man tror att neutraliteten skulle skydda oss som den gjorde under andra världskriget. Sanningen är ju att Sverige tvingades till oerhörda eftergifter i sin neutralitet under kriget. Att tro att detta skulle ske ännu en gång är oerhört naivt, det är ju bara att titta på Ukraina som också var neutrala, och det ser vi ju alla vad det kan innebära.

Sverige borde per omgående in under Natos trygga paraply. Det skulle helst gjorts för femtio år sedan. S hävdar att det skulle destabilisera vårt område, detta är ju helt fel. Det är istället precis det som Putin vill, att inga fler länder ska anslutas till Nato så Sverige kryper än en gång för en stormakt. Att vi fick göra det 1939 är förståeligt då det inte fanns något Nato, men att i dagsläget göra krigsförbrytaren och mördaren Putin till viljes måste ses som nästintill landsförräderi.