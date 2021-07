När hon slutade på skolan fick hon inte ta med sig sin aktivitetsersättning med motiveringen att om hon har läst in behörigheter på gymnasienivå så har hon arbetsförmåga.

Sverige har en myndighet för delaktighet – vilket vi tolkar som att Sverige har höga ambitioner gällande just delaktighet. I Sverige har alla barn rätt till utbildning. Myndigheter och kommuner har otaliga policys och dokument om att alla ska ha samma möjligheter till delaktighet och en stimulerande tillvaro. Fina ord och höga ambitioner – men hur ser det ut i verkligheten?

Inspektionen för socialförsäkringar, ISF, bekräftar vår bild. I mitten av mars i år kunde vi läsa i deras rapport att drygt 2 900 unga vuxna med funktionsnedsättning mellan 20 och 24 år som ISF följt, har samtliga fått avslag på ansökan om aktivitetsersättning hos Försäkringskassan (under åren 2015 till 2017). Ingen av dem hade haft aktivitetsersättning tidigare.

Att unga med funktionsnedsättningar ska tvingas söka ekonomiskt bistånd från socialtjänsten är långt under lågvattenmärket för vårt välfärdssystem. Aktivitetsersättningen är ingen lyxlön precis, redan den är mycket lågt satt. Men ekonomiskt bistånd från socialtjänsten innebär ännu mindre pengar, som dessutom behöver sökas varje månad. Detta bidrar till enorm stress, oro och i värsta fall isolering.

Låt oss berätta om ett exempel på en av våra deltagare som råkat ut för just detta. Vi kan kalla henne Maria. Maria har under många år gått så kallad allmän kurs på en av de största folkhögskolorna i Sverige för personer med funktionsnedsättning. Allmän kurs ger möjlighet till att läsa in behörighet för den ordinarie gymnasieskolan.