Foto: Hussein Malla

Jag skrev 16/3 en krönika på ledarsidan om antisemitismen. Kerstin Dahlberg anklagar mig i en replik (21/3) för okunnighet. Det är en kritik som jag vanligen inte drabbas av, och inte heller känner särskilt välgrundad, skriver Nils-Eric Sandberg.

Jag kan rekommendera Dahlberg några böcker i ämnet, bland annat: Paul Johnsons ”A History of the Jews”, Alan Dershowitz´”The Case for Israel”, ”Judehatets svarta bok”, skriven av tre historiker – norska, inte svenska.

Antisionism – det vill säga åsikten att Israel inte får existera – förutsätter antisemitism. Det är ett samband som min DN-kollega Staffan Scott beskrivit. Det FN-organ, UNRWA, som sköter biståndet till Palestina, finansierar produktion av antisemitiska böcker – med bland annat svenska skattepengar.

FN har fördömt Israel i många resolutioner. Visst. FN domineras av Israelhatande regimer – bland dem Sverige. FN kritiserar aldrig diktaturer. När arabländerna tre gånger anföll Israel lyfte FN inte ett finger till Israels försvar.

Det finns ett enda land i den islamiska världen där araber har yttrandefrihet, tryckfrihet, religionsfrihet, rösträtt. Det landet är Israel – som vänstern öser förbannelser över.

Nils-Eric Sandberg