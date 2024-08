Trita Parsi, koncerndirektör for Quincy Institute for Responsible Statecraft, säger: ”ICJ:s dom bekräftade i huvudsak det som majoriteten av människor (utom i västvärlden) redan visste och har erkänt: att Israels ockupation är olaglig, att Israel fortfarande ockuperar Gaza, att Israel annekterar Västbanken och att Israel är en apartheidstat” [...] ”Om det finns någon respekt för internationell rätt måste västerländska medier nu inkludera detta i all Israelbevakning. De flesta beskriver inte ens bosättningarna som olagliga!”

Kb/NSk rapporterar om att kommunen tagit ner en utställning på Barbacka utifrån att uttrycket ”From the river to the sea Palestine will be free” kan på något sätt vara kränkande för någon. Västbanken gränsar till floden och Gaza till havet och FN-organet ICJ har just slagit fast att ockupationen är olaglig. Har kommunen en annan mening?