För mycket att bygga för att lokala ska kunna göra allt

Vi närmar oss slutet av mandatperioden och de styrande C, M, KD och L kan inte längre ducka för att flertalet viktiga projekt i Osby kommun som vi beslutat om sedan länge ännu inte ens fått sitt första spadtag taget. Detta resulterar i växande arbetsmiljöproblem i många fall, flera tillfälliga lösningar, uteblivna energieffektiviseringar och högre investeringskostnader då projekten blir dyrare. Och nu står vi med en jättetopp av väldigt stora investeringar som vi skjutit framför oss i flera år: ny Örkenedsskola, ny Killebergsskola med idrottshall, ny räddningsstation i Osby, ny ishall och nytt äldreboende i Lönsboda med mera. Dessutom förvärras problemen för var dag som går, för så klart genomförs inte omfattande underhåll och renoveringar i lokaler vi tagit beslut om ska rivas.

Framför allt är det riktigt illa på Killebergsskolan och Örkenedsskolan där vi dagligen låter barn och personal tillbringa skoldagarna i dåliga arbetsmiljöer. All eloge till alla barn och föräldrar, all personal som tålmodigt håller ut. Båda dom skolorna hade troligen redan varit byggda om vi hade gått på vårt förslag att lösa in de optionerna vi hade ifrån Skanska på dom byggnationerna. Men det är långt ifrån detsamma som att vi skulle försöka missgynna lokala byggföretag, vi står bakom att upphandlingar inte missgynna lokala företag utan att tumma på kvalité eller pris.