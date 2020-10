Förhandlingarna om 2021-års hyreshöjning måste fokusera på hyresgästerna

Coronapandemin har fått stora effekter på hela omvärldsekonomin, så även Sveriges ekonomi. Arbetslösheten har stigit snabbt och väntas fortsätta stiga uppemot 10 procent innan den vänder nedåt. Svensk BNP kommer falla rejält under 2020, inflationen är dämpad och lågränteläget kommer bestå under många år framöver. Trots detta vill många fastighetsägare höja hyrorna med runt 2,5 procent, vilket såklart är helt orimligt, skriver Evalena Agertorft och Pontus Wensén på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Nästan en halv miljon människor är inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen och arbetslösheten uppgår för närvarande till runt nio procent. Hyresgästernas ekonomi påverkas givetvis negativt av att arbetslösheten förblir hög i år och under kommande år samt att de disponibla inkomsterna väntas minska. Samtidigt kommer svensk BNP falla kraftigt under 2020 och inflationen är dämpad, vilket för med sig att lågränteläget kommer bestå under lång tid framöver.