Försäljning av Kyrkskolan kan vara starten på nya former av bostäder

Både på gott och ont har det byggts hyresrätter i Hässleholm. Just flexibiliteten och att snabbt kunna byta boende är en stor fördel med att bo i en hyresrätt. Däremot är det sällan lönsamt att under en längre tid bo i den typen av upplåtelseform. Bostadsrätter innebär ofta en lägre kostnad på såväl totalen som varje månad. Under 2021 redovisade SCB ganska intressanta siffror hur den genomsnittliga kostnaden för nybyggda hyresrätter, kontra bostadsrätter i kommuner med mindre än 75 000 invånare såg ut. En hyresrätt om 70 kvadratmeter kostade genomsnittligen 9 300 kronor, medan en bostadsrätt landade på 5 600 kronor. Räknar du därtill in amorteringen på lånet (vilket är en form av sparande) jämnar kostnaden ut sig något och landar på 8 200 kr. Utan att ta hänsyn till värdeökningen för det egenägda boendet – är det fortfarande billigare att äga sin egen bostad.