Låten ”A fairytale of New York” av The Pogues är en populär julsång och nu i hör vi den ständigt spelas på radion. ”The bells are ringing out for Christmas day” lyder refrängen men i versen urartar julfirandet och idyllen dränks i bitterhet och gräl. Grova förolämpningar utväxlas mellan den manliga och kvinnliga sångaren Shane MacGowan och Kirsty MacColl. Låten handlar om hur alkohol och drogmissbruk har slagit sönder förhoppningar och ljusa framtidsdrömmar, skriver Per Einarsson (KD), ordförande i Psykiatri-, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden.