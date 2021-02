Gröna värden ska prägla Barbackaområdet

I januari 2017 fick kommunen ett brev från HKR (Högskolan Kristianstad) gällande förutsättningarna för en flytt av Högskolan till tivolibadstomten. Vår uppfattning är att HKR själv kan göra en bättre bedömning av sina möjligheter och vilja till utveckling än vad kommunen kan göra. Därför måste kommunen behandla frågan seriöst, med målet att skapa mervärde för oss här i Kristianstad och nordöstra Skåne. De utredningar som följt utesluter inte möjligheten att etablera en högskola på området, men konstaterar att badhustomten inte räcker till. Vår uppfattning är att Barbackaområdet inte skall exploateras bortom all rimlighet, utan skall bebyggas på ett sätt som stärker den gröna strukturen och Tivoliparken. Barbackaområdet skall exploateras smakfullt och rimligt, på ett sätt som tillgängliggör området och stärker Kristianstad. De aktörer som kompletterar kommunens viljeinriktning bäst, skall ges möjligheten. Ingen ytterligare biltrafik skall byggas in, utan området skall knytas ihop med järnvägsstationen och norra delen av centrum via gångbroförbindelser. Gång, cykel och kollektivtrafik ger en bra framtidsinriktning och denna infrastruktur behöver förbättras. Även bilvägnätet behöver tydliggöras och förenklas med självklara in- och utfartsleder som leder till områden för parkering likt Naturumparkeringen och i framtiden även vid vattentornet.