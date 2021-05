Hanteringen av barnfångar är ingen fråga om känslor

Svar till Martin Blechers debattartikel med rubriken ”Känslostyrda argument får inte styra debatten om Israel.

"Israel har under många år kritiserats för sin hantering av palestinska barnfångar."

Vänskapsförbundet Sverige/Israel går den 14 maj, genom sin generalsekreterare Martin Blecher, till attack mot vårt inlägg 8 maj. Vår text är en rak och faktabaserad artikel om hur palestinska barn hanteras av Israel i strid med FN:s barnkonvention, som Israel signerade 1991 och tillämpar för israeliska barn. Martin Blecher finner den ändå alltför känslo-styrd.

Därför vill vi komplettera med ytterligare kalla fakta och källor, där var och en kan läsa och bilda sig en egen uppfattning. Det gläder oss att Blecher i alla fall håller med om att ockupationen är förkastlig. Den är därutöver ett tydligt brott mot folkrätten, då den pågått i 54 år, allt sedan 1967. En ockupation får endast vara kortvarig.

"I rapport efter rapport har Israel under många år kritiserats för sin hantering av palestinska barnfångar."

I rapport efter rapport, sammanställda av juridiskt kunniga personer inom FN och olika människorättsorganisationer, har Israel under många år kritiserats för sin hantering av palestinska barnfångar. Detta är några:

Israeliska B´Tselem: No Minor Matter -Violation of the Rights of Palestinian Minors Ar-rested

Save the Children International: Defenceless. The Impact of Israeli Military Detention on Palestinian Children.

Defence for Children International, Palestine Section: Bound, Blindfolded and Convicted - Children held in Military Detention

Unicef: Children in Israeli Military Detention- Observations and Recommendations

Andra organisationer som också framfört kritik: Amnesty International , Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Breaking the Silence.

Inom Palestinagrupperna i Sverige är vi således i gott sällskap av en hel rad organisationer och organ, som samtliga skulle vara känslostyrda, enligt Blechers syn på saken.

Slutligen: att svepande anklaga palestinier för att uppfostra sina barn till hat och terrorism utan att kunna belägga detta med tillförlitliga fakta är inte trovärdigt.