Hela Kristianstad är inte ett utsatt område!

Pierre Månssons (L) utspel om att hela Kristianstad kommun ska klassas som utsatt område och därmed falla under de nya reglerna om undantag i EBO-lagstiftningen är inget mer än symbolpolitik. Invandring är nödvändig för att Kristianstads kommun ska kunna växa och är en utmärkt möjlighet att rädda bitar av glesbygden som annars riskerar utarmning, skriver Jonatan Nyström, CUFs ordförande i nordöstra Skåne.

Enligt polisens utredning “Kriminell påverkan i lokalsamhället” finns det två områden i Kristianstads kommun som räknas som utsatta områden. Det är Charlottenborg och Gamlegården. De faller inom kategorin utsatta områden vilket innebär att kriminella har en påverkan i området genom hot och offentliga våldshandlingar. Att påstå att hela Kristianstad har den typen av problematik är inte överensstämmande med den verklighet de flesta av oss upplever. Ingen skulle påstå att knarkhandel, hot och våld sker öppet i Huaröd, Linderöd eller i majoriteten av kommunen.

När vi diskuterar möjligheten till undantag i EBO-lagstiftningen är det viktigt att komma ihåg att undantaget gäller de asylsökande som önskar ordna eget boende under asyltiden.

Enligt vår mening sänder Pierre Månssons uttalanden om att hela kommunen bör klassas som utsatt område endast en signal om bristande professionalism. Dels är det mot lagstiftningens intentioner och dels stämmer det inte med verkligheten att hela kommunen är utsatt. Att dessutom uttala sig som att beslut redan är fattat flera månader innan ärendet ska upp till behandling i kommunfullmäktige är inte det sätt demokrati fungerar utan visar på en brist på respekt för vår kommunala demokrati.

När vi diskuterar möjligheten till undantag i EBO-lagstiftningen är det viktigt att komma ihåg att undantaget gäller de asylsökande som önskar ordna eget boende under asyltiden. Vi anser att det rent principiellt är bra att människor får ta ansvar för sitt eget liv, även om det tyvärr är så att man är asylsökande och därmed i normalläge inte har rätt att arbeta och försörja sig själv och sin familj. Under asyltiden är det dessutom staten som står för kostnaderna, inte kommunen. Under 2019 fick Kristianstads kommun mer än 118 miljoner av staten för asylsökande och nyanlända.

Vi i CUF är tydliga med att vi inte accepterar detta och kommer göra allt vi kan för att inte hela kommunen ska undantas från EBO!

För att sammanfatta finns det ingen anledning att påstå att hela Kristianstad är ett utsatt område. Pierre Månsson borde be om ursäkt för sina uttalanden om att Kristianstad redan har fattat beslut i frågan om undantag från EBO-lagstiftningen. Vi i CUF är tydliga med att vi inte accepterar detta och kommer göra allt vi kan för att inte hela kommunen ska undantas från EBO!

Jonatan Nyström

Ordförande CUF Nordöstra Skåne