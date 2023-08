Höj statusen och lönen för personalen inom omsorgen

De sista åren har jag varje dag funderat på att byta jobb. Hade det varit lätt hade jag inte tvekat. Det är inte lätt i min ålder all skola om sig. Men känslan av att sitta fast och tvingas vara kvar i omsorgen är överhängande och dyster. Många duktiga kolleger har under de senaste åren, antingen bytt yrke eller blivit sjukskrivna for stress.