Huvudlöst av Region Skåne med batteriförbud

”Så även här visar statistiken på att det är farligare för Region Skåne att tillåta bilar nära sina byggnader än det är att folk tar med sina batterier in i byggnaden.”, anser skribenten. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Det säljs cirka 100 000 elcyklar om året (2023). Det skedde cirka 20 bränder per år, tar man bort laddning och under färd, rör det sig om 10 bränder per år. Det såldes 287 000 personbilar och totalt av alla personbilar så brann 3 500 (2023).