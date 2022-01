Idag är det rädslan, inte tilliten, som präglar vår vardag

Otto Eriksson tittade in då och då och berättade stolt om tvillingsönernas pingissegrar. Bengan Arvelid rapporterade regelbundet om Bengt Trägårdhs racingframgångar. Kjell Karström kom in efter varje torsdagsträning och lämnade in IFK:s laguppställning till söndagens allsvenska handbollsmatch. Plus alla idrottsledare som ville ha in sina klubbnotiser till nästa dags tidning.