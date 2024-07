Ideellt engagemang är inte gratis

Det ideella engagemanget i Sverige är unikt, varannan person är på något sätt engagerad i en organisation eller förening. Det är fler än fyra miljoner svenskar som varje dag gör ideella insatser som läxhjälpare, mentorer, secondhandförsäljare, tolkar, baskettränare och mycket, mycket mer. Räknat i tid var det hela 735 miljoner timmar under 2019.

Därför är vi glada över att regeringen nu satsar långsiktigt för att öka möjligheterna för fler att engagera sig. Sedan drygt 20 år tillbaka verkar den ideella verksamheten Volontärbyrån för att fler ska kunna göra något konkret och meningsfullt i gemenskap med andra. Tusentals personer hittar varje år in via Volontärbyråns förmedling av ideella uppdrag, som dessutom är kostnadsfri för Sveriges föreningsliv att använda. Volontärbyråns uppdrag är också att informera och inspirera om ideellt engagemang, och en dryg tredjedel av de som hittar ideella uppdrag via oss har aldrig tidigare varit i kontakt med föreningslivet. Tack vare det verksamhetsbidrag vi och andra viktiga organisationer i civilsamhället nu fått, kan vi göra ännu mer för att hjälpa civilsamhället att hitta fler volontärer, ideella, förtroendevalda och ledare. För vårt samhälle är varje ny person som hittar sitt ideella engagemang otroligt värdefullt. Utan det ideella engagemanget stannar Sverige, så det är inte korkat att satsa på det, utan snarare en förutsättning för att kunna fortsätta arbetet mot det varmare, vänligare och mer medmänskligare Sverige som vi alla strävar efter.