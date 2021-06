Ingen utom Trafikverket blev förvånad över slukhålet

Det är med stor förvåning jag läser om "det plötsliga slukhålet" i Knislinge. Det finns ingen som kört där de senaste åren som är förvånad utom just kanske Trafikverket – som tydligen inte varit här. Skicket på Brogatan, bron där slukhålet är och vidare en bit på Hjärsåsvägen, är under all kritik.