Klaga på en p-bot – lycka till!

Jag parkerade den 21/2 på Gallerian Boulevard i Kristianstad. Direkt när jag parkerat bilen och stod direkt framför bilen och skulle ställa in parkeringsappen kom en p-vakt halvspringande och började fotografera min bil. Jag gjorde honom vänligt uppmärksam på att jag höll på att parkera bilen men att jag inte fick någon områdeskod på grund av dålig mottagning. Jag frågade om jag kunde rusa ner på gatan för att få bättre internet varpå han frågade hur lång tid jag skulle parkera. Jag svarade max 10 min och fick svaret att då behövde jag inte ställa in appen utan att det var ok att bara sticka ner och utföra mitt ärende. Han skulle se till att inget hände.