Men skall ett kommunalt ansvar för Galleria Boulevard bli bra och kunna utveckla byggnaden ställs ett antal krav. Först och främst måste diskussionen om hur byggnaden kan utvecklas ske brett och med insyn. Detta gör Liberalernas yrkande om att hela fullmäktige skall involveras extra viktigt och allra helst hittar vi också former för en bredare diskussion. När frågan var uppe i kommunstyrelsen fick Liberalernas yrkande bara stöd av V och C men förhoppningsvis kan övriga partier inse behovet av en bred dialog innan ett slutligt beslut fattas på fullmäktige den tolfte december.

En framtida utveckling av byggnaden behöver vila på mer än ett ben. Vi kan inte köpa med en from förhoppning att högskolan skall vilja flytta in utan planerna måste vara bredare. Givetvis skall affärer och butiker vara kvar men det behöver även ske ett fokus på kommunens olika huvuduppdrag. De tankar som fanns för några år sen kring bostäder med utsikt mot kulturkvarteret är värda att titta vidare på. När kommunens vuxenutbildning nu skall samlas under en förvaltning skulle en samlokalisering i delar av Gallerian vara en möjlighet som både skulle stärka centrum och ge alla deltagare en bättre skolväg. Därtill kommer de fleråriga önskemål som funnits från kommunens många föreningar om lokaler att ha sin verksamhet i och en rimligt central bokningsbar träffpunkt för lite större arrangemang något som med fördel skulle kunna samlokaliseras med en av omsorgens mötesplatser. Det gäller att få till en blandning av hyresgäster som kan betala tillräckligt i hyra för att finansiera inköpet och samtidigt se till att hela fastigheten blir en levande del i centrum. En svår avvägning där fler än de få som idag sitter i bolagsstyrelser behöver vara delaktiga.