Besluten handlar om ekonomi. Den budget som antogs i fullmäktige i höstas innebär en besparing på 36 miljoner på ett år. Av dessa ska barn- och utbildningssektorn spara 27 miljoner i år. Förslag fanns att sträcka ut tiden till två år för att mildra effekterna och ge förvaltningarna mer tid att hitta lösningar. Det röstades ner. Vad är det som säger att det är bättre att spara in på ett år istället för två? Den som lyssnar på diskussionen kan få uppfattningen att Osby kommun är ett företag vars främsta uppgift är att ha en budget i balans. Varför inte en budget för ett samhälle i balans, nu och i framtiden?

Redan 2011 var Osby den kommun som hade de största barngrupperna i landet, 24 barn per avdelning. Skolverkets riktmärke för barn 1-3 år är 6-12 barn per avdelning och för barn 4-5 år 9-15 barn per avdelning.