Kvinnors löner ovärdiga ett land som kallar sig jämställt

Vi har just gått in i 2020-talet. Den tekniska utvecklingen går i ett rasande tempo. Digitaliseringen och automatiseringen medför stora förändringar och utveckling av vårt samhälle och arbetsliv. Vi står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning och omställning, för en framtida arbetsmarknad. Men när det kommer till jämställda löner står det nästan still. Trots en stor medvetenhet om problemet och en diskrimineringslag, är kvinnors löner fortfarande lägre än mäns, skriver Joakim Ravemyr och Bettina Johansson för Unionen Sydost.