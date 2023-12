Bron är väldigt gammal och spelar en viktig roll för både boende och miljön. Vattnet under bron rinner från Nävlingeåsen ner genom Vanneberga by, förbi skolan, under bron vidare under väg 21. Flödet fortsätter ut i Natura 2000-området på Åraslövs mosse. Ett väldigt känsligt och bevarandevärt område, och en incident på bron med utsläpp som följd skulle få stor påverkan.