Låt fastighetsavgiften gå tillbaka till vatten och avlopp

Läste Karolina Alfredssons artikel om va-taxan där Qalinle Dayib uttalade sig, att ”om vi inte gör en höjning av taxorna blir det skattekollektivet som får gå in och täcka underskottet”, skriver Kent Johansson i Everöd.

Som fastighetsägare har jag under de år som fastighetsskatten bytt namn och kallas fastighetsavgift betalt in närmare 40 000 kronor till kommunen, räknar man då alla fastighetsavgifter som kommer in varje år måste det röra sig om ett betydande belopp, förmodar att inte en krona av dessa kommer fastighetsägarna till godo utan hamnar i skattekollektivet för det är ju en skatt som man tar ut av fastighetsägarna, eller finns det en pott med avgifter (fastighetsavgift med mera) som man fördelar?