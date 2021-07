Det är nu inte så konstigt att det sker. Kristianstadsdagarna var under de år de genomfördes som en stadsfestival under nio dagar, uppskattade av många. Det är nu mer än 30 år sedan, 1990, som festivalen genomfördes första gången. Det var musik, teater, tivoli, festligheter, liv och rörelse i nio dagar.

Åren efter har stadsfestivaler och sommarevenemang genomförts i lite olika former. Ett fint program genomfördes under stadens 400- årsjubileum 2014, med aktiviteter under hela året. Kulturnatten den 22 maj blev så uppskattad att just den har återkommit sedan dess vid tiden för stadens födelsedag. Ja, nu med undantag av 2020 och 2021, när pandemin fördärvat mycket av alla gemensamma aktiviteter.