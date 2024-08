”Må palestinierna förlåta oss” – hårt nej till en egen stat

Och läs den senaste rapporten från Läkare Utan Gränser, om tvångsförflyttningar: Occupied lives: the forcible transfer of Palestinians in Hebron. ”Konsekvenserna för palestiniernas psykiska och fysiska hälsa är katastrofala. Vårdpersonal beskjuts och hindras från att komma fram till skadade. Människor skadas och människor dör”.